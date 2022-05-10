Карацев потерпел поражение от Джоковича во втором круге турнира в Риме

Российский теннисист Аслан Карацев завершил свои выступления на турнире в Риме, уступив первой ракетке мира Новаку Джоковичу (3:6, 2:6).

Отметим, что встреча между спортсменами продолжалась 1 час 26 минут. 34-летний серб оформил одну подачу навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету россиянина четыре эйса, четыре двойных и один реализованный брейк из двух.

Добавим, что в третьем круге Джокович сыграет либо со швейцарцем Стэном Вавринкой, либо с Ласло Дьере из Сербии.