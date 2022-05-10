Потеря концентрации помешала Карацеву побороться с Джоковичем

Российский теннисист Аслан Карацев назвал причины своего поражения сербу Новаку Джоковичу (3:6, 2:6) в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме.

«Начало хорошее было, пару моментов я не дожал, проиграл сет. И во втором начал нестабильно, много ошибок было. Так что игра не сложилась. Старался рисковать, но потерял концентрацию в начале второго сете, с ним это не прощается», - приводит слова Карацева Sport24.ru.

В третьем круге Джокович сыграет либо со швейцарцем Стэном Вавринкой, либо с Ласло Дьере из Сербии.