Рублев уступил Краиновичу во втором круге «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев во встрече второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме проиграл сербу Филипу Краиновичу со счетом 2:6, 4:6.

Рублев за матч пять раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и не смог реализовать ни один из своих трех брейкпоинтов.

На счету его соперника два эйса при отсутствии двойных ошибок и три брейка при четырех возможностях взять гейм на подаче Рублева.

Ранее на той же стадии другой российский теннисист Аслан Карацев уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу (3:6, 2:6).