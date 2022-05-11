Тарпищев отреагировал на решение теннисистов призвать ATP не давать рейтинговых очков за Уимблдон

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на информацию о том, что из-за антироссийских санкций на Уимблдоне не будут разыгрываться рейтинговые очки.

«Между АTP и Уимблдоном в договоре есть пункт, где написано, что спортсмены допускаются к соревнованиям четко по рейтингу и без национальной принадлежности. Уимблдон это нарушает. А как будет по очкам... Рассуждать бессмысленно», - приводит слова Тарпищева «СЭ».

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.