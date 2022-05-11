«Очень гуманно». Чесноков - о решении теннисистов призвать ATP отменить рейтинговые очки за Уимблдон

Экс-теннисист Андрей Чесноков отреагировал на информацию о том, что из-за антироссийских санкций на Уимблдоне не будут разыгрываться рейтинговые очки.

«Это прекрасно, очень гуманно. WTA и ATP понимают, что спорт должен быть вне политики. Если российские хорошие игроки не могут участвовать в турнирах и могут получать очки, значит есть какая-то гуманность в этом», - приводит слова Чеснокова «СЭ».

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.