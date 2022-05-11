Тарпищев назвал желаемого соперника для Хачанова в третьем круге турнира в Риме

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карена Хачанова над испанцем Пабло Каррено-Бустой в матче второго круга турнира АТР в Риме, а также порассуждал, кто будет предпочтительнее для россиянина в качестве соперника по следующей стадии.

«Приятно, что Карен набирает форму на грунте, потому ряд турниров был неудачен. В преддверии «Ролан Гаррос» это обнадеживает. Игровые проблемы вс равно остаются.

Что касается соперника Хачанова в следующем раунде, то нам желателен Димитров. Он слева играет резво и позволяет атаковать. Циципас играет более разнообразно, и с этой точки зрения он очень опасен», - приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, встреча между Хачановым и Каррено-Бустой завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:1 в пользу россиянина, который теперь сыграет с победителем пары Димитров - Циципас.