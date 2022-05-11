Александрова проиграла Саккари и вылетела с турнира в Риме

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче второго круга турнира WTA в Риме проиграла гречанке Марии Саккари.

Встреча продолжалась один час 19 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу представительницы Греции. Саккари шесть раз подавала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету россиянки ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк из двух.

Также 11 мая свой матч на турнире проведет Дарья Касаткина, которая встретится с канадкой Лейлой Фернандес. Начало в 17.30 по московскому времени.