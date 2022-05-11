Касаткина обыграла Фернандес и вышла в третий круг турнира в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче второго круга турнира WTA в Риме обыграла представительницу Канады Лейлу Анни Фернандес.

Встреча продолжалась два часа 47 минут и завершилась победой россиянки на тай-брейке со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (7:2).

Касаткина ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. На счету ее соперницы два эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейка из десяти.

В следующей стадии турнира соперницей Дарьи станет победительница пары Александра Саснович (Белоруссия) - Хиберт-Паула Бадоса (Испания).