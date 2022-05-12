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Украинка Свитолина попросила российских теннисистов высказать свою позицию

Теннис, один из не многих видов спорта, где россияне продолжают выступать.
12 мая 2022 10:11
автор: Максим Скороходов

Украинская теннисистка Элина Свитолина обратилась к своим коллегам из России и Белоруссии.

«Для нас, украинцев, очень важно, чтобы они высказывались, чтобы они сами выбирали, на чьей стороне им быть. Мы хотим знать, мы хотим чувствовать себя в безопасности», - приводит слова Свитолиной «Метарейтинг», ссылаясь на британский «Евроспорт».

Напомним, что лишь Великобритания запретила российским и белорусским теннисистам выступить на своих соревнованиях.

АТР и WTA осудили действия британского правительства, в настоящий момент рассматривается вариант развития событий, при котором на Уимблдоне не будут разыгрываться рейтинговые очки.

источник: «Метарейтинг»
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