Украинка Свитолина попросила российских теннисистов высказать свою позицию

Украинская теннисистка Элина Свитолина обратилась к своим коллегам из России и Белоруссии.

«Для нас, украинцев, очень важно, чтобы они высказывались, чтобы они сами выбирали, на чьей стороне им быть. Мы хотим знать, мы хотим чувствовать себя в безопасности», - приводит слова Свитолиной «Метарейтинг», ссылаясь на британский «Евроспорт».

Напомним, что лишь Великобритания запретила российским и белорусским теннисистам выступить на своих соревнованиях.

АТР и WTA осудили действия британского правительства, в настоящий момент рассматривается вариант развития событий, при котором на Уимблдоне не будут разыгрываться рейтинговые очки.