Тарпищев прокомментировал высказывания украинки Свитолиной, адресованные теннисистам из России

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением по поводу слов представительницы Украины Элины Свитолиной.

Отметим, что 27-летняя теннисистка обратилась к коллегам из России и Белоруссии с просьбой объяснить свою позицию в связи со сложившейся геополитической ситуации в мире.

– Не надо обращать внимания, это не только мое мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с каких-то соревнований. Сейчас мы играем, у нас все нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще, – цитирует Тарпищева портал «Метарейтинг».

Напомним, что ранее организаторы Уимблдона отстранили россиян и белорусов от участия в соревнованиях. Сегодня, 12 мая, директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо заявила, что спортсмены из обеих стран будут допущены к турниру во Франции в случае выполнения «условий строгого нейтралитета».