Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Риме, уступив Циципасу

Российский теннисист Карен Хачанов завершил свои выступления на турнире в Риме, потерпев поражение от грека Стефаноса Циципаса (6:4, 0:6, 3:6) в матче третьего круга.

Отметим, что встреча спортсменов продолжалась 1 час 53 минуты. На счету россиянина, занимающего 24-е место в рейтинге ATP, три подачи навылет, две двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми. Его соперник оформил восемь эйсов, допустил четыре двойных и реализовал пять брейков из семи.

Добавим, что в четвертьфинальном матче Циципас, являющийся пятой ракеткой мира, сыграет либо с итальянцем Янником Синнером, либо с представителем Сербии Филипом Крайиновичем.