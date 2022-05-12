Агент Шараповой рассказал, какую роль в жизни спортсменки сыграл ее отец

Агент российской теннисистки Марии Шараповой - Макс Айзенбад поведал о том, какое влияние на спортсменку оказал ее отец Юрий.

«Он никогда не боялся отменять тренировки, он очень хорошо понимал, что она устала. Понедельник, вторник, среда, и он мог увидеть по ее лицу, что в четверг должен быть выходной. Тогда он отменит тренировку. Она играла много турниров по выходным, местных турниров, много матчей, соревнований. Никогда, никогда, никогда он не говорил о победе. Его главным наставлением было: «Играй в правильный теннис», - приводит слова Айзенбада Tennis World USA.

Напомним, в течение своей карьеры Мария пять раз выигрывала турниры «Большого Шлема», причем одерживала победы на каждом из них, войдя в число десяти мировых теннисисток, добившихся аналогичных результатов.

Кроме того, Шарапова поднималась на вершину женского мирового рейтинга.