Надаль не смог выйти в четвертьфинал турнира в Риме, проиграв Шаповалову

Рафаэль Надаль в матче 1/8 финала турнира АТР в Риме проиграл представителю Канады Денису Шаповалову и завершил выступление в соревнованиях.
Встреча продолжалась два часа 39 минут и завершилась со счетом 1:6, 7:5, 6:2 в пользу канадца. Шаповалов 13 раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13. На счету Надаля два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейка из 11.
В четвертьфинале Шаповалов сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
источник: «Советский спорт»