Касаткина вышла в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, обыграв Бадосу

Российская теннисистка Дарья Касаткина во встрече третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме победила испанку Гиберт Паулу Бадосу со счетом 6:4, 6:4.

По ходу матча Касаткина не подавала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейкпоинтов из 17.

На счету Бадосы три эйса, четыре двойные ошибки и пять брейков при 11 возможностях взять гейм на подаче россиянки.

Таким образом, Касаткина вышла в четвертьфинал международного итальянского турнира, где сыграет со швейцаркой Джил Тайхманн, победившей представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 7:5.