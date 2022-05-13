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Касаткина вышла в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, обыграв Бадосу

Матч длился 1 час 47 минут.
Касаткина вышла в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, обыграв Бадосу
13 мая 2022 10:10
автор: Максим Скороходов
автор фото: Пресс-служба международного турнира в Риме (Италия)

Российская теннисистка Дарья Касаткина во встрече третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме победила испанку Гиберт Паулу Бадосу со счетом 6:4, 6:4.

По ходу матча Касаткина не подавала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейкпоинтов из 17.

На счету Бадосы три эйса, четыре двойные ошибки и пять брейков при 11 возможностях взять гейм на подаче россиянки.

Таким образом, Касаткина вышла в четвертьфинал международного итальянского турнира, где сыграет со швейцаркой Джил Тайхманн, победившей представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 7:5.

источник: «Советский спорт»
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Касаткина вышла в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, обыграв Бадосу
Касаткина вышла в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, обыграв Бадосу
Матч длился 1 час 47 минут.
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