Зверев обыграл чилийца Гарина и вышел в полуфинал турнира в Риме

Немецкий теннисист Александр Зверев стал полуфиналистом турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме.

Отметим, что сегодня, 13 мая, третья ракетка мира обыграл представителя Чили Кристиана Гарина в четвертьфинальной встрече – 7:5, 6:2.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. На счету Зверева четыре эйса, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11. Его соперник оформил одну подачу навылет, допустил три двойных и реализовал один брейк из пяти.

Добавим, что в полуфинале Зверев сыграет либо с Янником Синнером из Италии, либо с греком Стефаносом Циципасом.