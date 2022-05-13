Кудерметова и Павлюченкова стали полуфиналистками турнира в Риме в парном разряде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова обыграли представительницу Австралии Сторм Сандерс и китаянку Чжан Шуай в четвертьфинальном матче парного турнира в Риме со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Отметим, что встреча между спортсменками продолжалась 1 час 32 минуты. Статистика эйсов – 1:0 в пользу россиянок. При этом они допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из семи. У их соперниц две двойных и три реализованных брейка из пяти.

Добавим, что в полуфинале турнира Кудерметова и Павлюченкова сыграют против американки Дезире Кравчик и Деми Схюрс из Нидерландов.