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Кудерметова и Павлюченкова стали полуфиналистками турнира в Риме в парном разряде

Россиянки победили австралийско-китайскую пару Сторм Сандерс/Чжан Шуай.
13 мая 2022 16:23
автор: Владислав Корегин

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова обыграли представительницу Австралии Сторм Сандерс и китаянку Чжан Шуай в четвертьфинальном матче парного турнира в Риме со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Отметим, что встреча между спортсменками продолжалась 1 час 32 минуты. Статистика эйсов – 1:0 в пользу россиянок. При этом они допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из семи. У их соперниц две двойных и три реализованных брейка из пяти.

Добавим, что в полуфинале турнира Кудерметова и Павлюченкова сыграют против американки Дезире Кравчик и Деми Схюрс из Нидерландов.

источник: «Советский спорт»
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Россиянки победили австралийско-китайскую пару Сторм Сандерс/Чжан Шуай.
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