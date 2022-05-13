Касаткина вышла в полуфинал турнира в Риме, ее соперница отказалась от борьбы

Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира WTA в Риме обыграла представительницу Швейцарии Джилл Тайхманн и вышла в полуфинал соревнований.

Встреча продолжалась один час 18 минут и завершилась во втором сете при счете 3:2 в пользу россиянки в связи с отказом соперницы от дальнейшей борьбы. Итоговый результат - 6:4, 3:2.

Касаткина ни разу не успела подать навылет, совершила четыре двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету швейцарки один эйс, две двойных ошибки и три реализованных брейка из восьми.

В полуфинале россиянка сыграет против Онс Жабер из Туниса. Вторую пару составили белоруска Арина Соболенко и полячка Ига Швентек.