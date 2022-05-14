Касаткина назвала свою соперницу по полуфиналу турнира в Риме «занозой в заднице»

Российская теннисистка Дарья Касаткина, вышедшая в полуфинал турнира WTA в Риме, поделилась мнением о своей следующей сопернице - Онс Жабер из Туниса.

«Это никогда не бывает легко. Надеюсь, ей тоже будет нелегко играть против меня. Онс - заноза в заднице, и она это знает. Она разогналась, выиграла десять матчей подряд. Надеюсь, после этого она хоть немного устала», - приводит слова россиянки WTA Insider.

Напомним, накануне Касаткина в четвертьфинале обыграла представительницу Швейцарии Джилл Тайхманн.

Встреча продолжалась один час 18 минут и завершилась во втором сете при счете 3:2 в пользу россиянки в связи с отказом соперницы от дальнейшей борьбы. Итоговый результат - 6:4, 3:2.

Вторую пару полуфиналисток составили белоруска Арина Соболенко и полячка Ига Швентек.