Касаткина проиграла Жабер и не смогла выйти в финал турнира в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира WTA в Риме проиграла представительнице Туниса Онс Жабер и не смогла выйти в финал соревнований.
Встреча продолжалась один час 56 минут и завершилась со счетом 6:4, 1:6, 7:5 в пользу Жабер, которая пять раз подавала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15. На счету россиянки ни одного эйса, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейков из девяти.
В финале турнира Жабер сыграет с полячкой Игой Швентек.
источник: «Советский спорт»