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Касаткина проиграла Жабер и не смогла выйти в финал турнира в Риме

Судьба встречи решилась на тай-брейке
14 мая 2022 20:42
автор: Александр Шульгин

Российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира WTA в Риме проиграла представительнице Туниса Онс Жабер и не смогла выйти в финал соревнований.

Встреча продолжалась один час 56 минут и завершилась со счетом 6:4, 1:6, 7:5 в пользу Жабер, которая пять раз подавала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15. На счету россиянки ни одного эйса, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейков из девяти.

В финале турнира Жабер сыграет с полячкой Игой Швентек.

источник: «Советский спорт»
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