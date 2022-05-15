Первая ракетка мира Швентек выиграла турнир в Риме, одолев Жабер в финальном матче

Польская теннисистка Ига Швентек одержала победу над Онс Жабер из Туниса (6:2, 6:2) в финальном матче турнира в Риме.

Отметим, что встреча спортсменок продолжалась 1 час 23 минуты. На счету полячки, являющейся первой ракеткой мира, один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. Ее соперница оформила три подачи навылет, допустила две двойных и реализовала один брейк из семи.

Добавим, что Швентек выиграла свой 28-й матч кряду, начиная с февраля этого года.