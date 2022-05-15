Андрей Чесноков: Касаткина набрала хорошую форму, хотелось бы, чтобы она прогрессировала

Российский тренер Андрей Чесноков прокомментировал последние результаты теннисистки Дарьи Касаткиной.

Напомним, что 25-летняя спортсменка в полуфинале турнира в Риме уступила седьмой ракетке мира Онс Жабер из Туниса со счетом 4:6, 6:1, 5:7.

«То, что она дошла до полуфинала, - это очень хороший результат, я несколько ему удивлен. Дарья может все: слева подрезать, подкрутить мяч, выйти к сетке, но ее самые яркие времена были три-четыре года назад. Сейчас она набрала хорошую форму, и хотелось бы, чтобы она прогрессировала дальше», - цитирует Чеснокова ТАСС.

Добавим, что в активе Касаткиной четыре победы на турнирах WTA в одиночном разряде.