Карацев уступил Маннарино на старте турнира в Лионе

Российский теннисист Аслан Карацев в матче первого круга турнира в Лионе проиграл французу Адриану Маннарино со счетом 6:7 (7:9), 4:6.
Карацев по ходу игры четыре раза подал навылет, совершив 11 двойных ошибок, и реализовал три из семи брейкпоинтов.
На счету его соперника один эйс, шесть двойных ошибок, и четыре брейка при десяти возможностях взять гейм на подачи россиянина.
В следующем круге Маннарино сыграет с победителем матча Артур Риндеркнеш (Франция) - Холгер Руне (Дания).
источник: «Советский спорт»