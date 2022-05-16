Медведев и Рублев сохранили свои позиции в обновленном рейтинге ATP

В понедельник, 16 мая, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.

Отметим, что лидером рейтинга по-прежнему является представитель Сербии Новак Джокович, набравший 8660 очков. Вторым идет россиянин Даниил Медведев (7980). Тройку лучших замыкает немец Александр Зверев (7200).

Грек Стефанос Циципас переместился с пятой на четвертую строчку, опередив Рафаэля Надаля из Испании. Еще один теннисист из России, а именно Андрей Рублев, сохранил за собой седьмую позицию рейтинга.

Россияне Карен Хачанов и Аслан Карацев располагаются на 24-м и 39-м местах соответственно.