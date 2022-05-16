Рейнгольд проиграла Шмидовой на старте турнира в Марокко

Екатерина Рейнгольд уступила представительнице Словакии Анне Шмидловой в первом круге турнира WTA в Рабате.

Встреча завершилась поражением россиянки со счетом 1:6, 2:6.

Рейнгольд совершила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трех попыток.

На счету соперницы россиянки один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Во втором круге Шмидлова встретится с победительницей встречи Кристина Кучова (Словакия) — Катерина Харрисон (США).

Добавим, что 21-летняя Рейнгольд занимает 331-е место в рейтинге WTA. Она впервые пробилась на турнир организации.