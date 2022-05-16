Вихлянцева вышла в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева преодолела барьер четвертьфинала квалификации Открытого чемпионата Франции.

В матче за выход в следующий раунд спортсменка обыграла Георгину Гарсию-Перес из Испании со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час и 55 минут.

Вихлянцева дважды подала навылет, допустила семь двойных и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Испанка выполнила один эйс и использовала три брейк-пойнта из одиннадцати.

В полуфинале Вихлянцева встретится с китаянкой Чжу Линь, посеянной в квалификации под третьим номером.