Джокович - о возможном бойкотировании Уимблдона: Думаю, есть более удачные решения

Сербский теннисист Новак Джокович не считает, что бойкот Уимблдона будет эффективным ответом на отстранение от турнира россиян и белорусов.

Напомним, решение организаторов вызвало критику со стороны большинства представителей мирового тенниса, заявивших, что политика не должна вмешиваться в спорт.

«Нам нужна коммуникация с организаторами Уимблдона. Я не участвую в политической жизни, как это было десять лет назад. И я не говорю с представителями турнирп. Но мне сказали, что там настроены очень серьезно. Бойкот, в данном случае — очень агрессивная вещь. Думаю, есть более удачные решения», — приводит слова Джоковича Tennis.com.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.