Потапова обыграла Сарасуа и вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Потапова в матче первого круга квалификации «Ролан Гаррос» обыграла мекисканку Ренату Сарасуа и вышла в следующую стадию соревнований.

Встреча продолжалась один час 19 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу россиянки.

Потапова ни разу не подала навылет, совершила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету ее соперницы два эйса, две двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при одной попытке.

Во втором круге Потапова встретится с победительницей пары Ралука Джорджана Шербан (Кипр) - Анастасия Куликова (Финляндия).