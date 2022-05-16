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Потапова обыграла Сарасуа и вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос»

Предварительный раунд турнира уже стартовал во Франции
16 мая 2022 20:18
автор: Александр Шульгин

Российская теннисистка Анастасия Потапова в матче первого круга квалификации «Ролан Гаррос» обыграла мекисканку Ренату Сарасуа и вышла в следующую стадию соревнований.

Встреча продолжалась один час 19 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу россиянки.

Потапова ни разу не подала навылет, совершила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету ее соперницы два эйса, две двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при одной попытке.

Во втором круге Потапова встретится с победительницей пары Ралука Джорджана Шербан (Кипр) - Анастасия Куликова (Финляндия).

источник: «Советский спорт»
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