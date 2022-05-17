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АТР приняла решение не лишать британские турниры очков из-за санкций в отношении россиян

Соревнования пройдут в штатном режиме согласно действующего регламента
17 мая 2022 00:27
автор: Александр Шульгин

В АТР приняли решение не оставлять ближайшие британские турниры без разыгрываемых рейтинговых очков.

«После обширных консультаций с Советом игроков и Советом по турнирам правление ATP сегодня подтвердило, что турниры под эгидой организации в этом сезоне в Лондоне и Истборне будут проходить в обычном режиме, на них будут разыгрываться рейтинговые очки ATP в полном объеме», - сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу АТР.

В то же время в организации отметили, что ответ на санкции в отношении россиян и белорусов еще находится на рассмотрении.

Напомним, ранее организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в соревнованиях. Это решение вызвало критику со стороны большинства представителей мирового тенниса, заявивших, что политика не должна вмешиваться в спорт.

В то же время, во Франции подтвердили участие россиян и белорусов в предстоящем «Ролан Гаррос».

источник: Reuters
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