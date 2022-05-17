Первая ракетка мира Швентек назвала Надаля величайшем теннисистом в истории

Первая ракетка мира польская спортсменка Ига Швентек назвала испанца Рафаэля Надаля величайшим теннисистом в истории.

«Я была в этом году на финале Australian Open и видела, как он вернулся после первых двух сетов, когда Даниил играл в великолепный теннис. Такое ощущение, что у Рафы иногда включаются суперсилы. Я думаю… он не сдается. Он физически и тактически всегда рядом на площадке. Я чувствую, что он идеальный образец для подражания. Сейчас он величайший теннисист всех времен», - приводит слова Швентек The Daily Express.

Напомним, что в финале Открытого чемпионата Австралии Медведев вел по сетам - 2:0, но в итоге Надаль одержал волевую победу в пятисетовом матче и завоевал рекордный 21-й турнир «Большого шлема».