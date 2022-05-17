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Российская теннисистка Габуева проиграла француженке Ферро в первом круге турнира в Страсбуре

Матч продолжался 1 час 31 минуту.
17 мая 2022 15:34
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Ангелина Габуева во встрече первого круга турнира в Страсбуре проиграла француженке Фионе Ферро со счетом 3:6, 4:6.

Габуева за матч ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейкпоинта из шести.

На счету ее соперницы два эйса, такое же количество двойных ошибок и пять брейков при девяти возможностях взять гейм на подаче россиянки.

Следующей соперницей Ферро будет швейцарка Виктория Голубич, победившая Яну Мордергер из Германии (6:0, 6:4).

источник: «Советский спорт»
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