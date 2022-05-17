Павлюченкова не выступит на «Ролан Гаррос». Россиянка досрочно завершила сезон

Олимпийская чемпионка Токио в миксте Анастасия Павлюченкова объявила о досрочном завершении сезона.

«Мне очень грустно сообщать, что я вынуждена отказаться от участия в «Ролан Гаррос» и других турнирах в этом году! Это было действительно очень трудное решение, так как «Ролан Гаррос» для меня особенный, тем более после прошлогоднего исполнения мечты!

Из-за боли в течение длительного времени травма ограничивает меня физически и морально, чтобы тренироваться и соревноваться в полной мере. Я приняла решение продолжать реабилитацию и вернуться сильнее в следующем году!», - написала теннисистка в своих соцсетях.

Напомним, в прошлом сезоне Павлюченкова дошла до финала французского турнира «Большого Шлема», в котором уступила чешке Барборе Крейчиковой.

Нынешний розыгрыш пройдет с 22 мая по 6 июня.