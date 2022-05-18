Гаске назвал невероятной победу над Медведевым

Французский теннисист Ришар Гаске дал комментарий после победы во втором круге турнира в Женеве над россиянином Даниилом Медведевым со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

«Для меня это большая победа, и для меня невероятно победить Даниила, даже несмотря на то, что он восстанавливается после травмы. Это восхитительный момент, я постараюсь воспользоваться возможностью пройти дальше на турнире», - приводит слова Гаске The First Post.

За выход в четвертьфинал соревнований француз поспорит с лучшим в паре Марко Чеккинато (Италия) – Камиль Майхшак (Польша).

Что касается россиянина, то победитель Открытого чемпионата США (2021) не выступал с марта этого года. Он пропустил длительный срок из-за операции по удалению грыжи.