Тарпищев прокомментировал поражение Медведева в первом матче после операции

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал результат матча второго круга турнира в Женеве, в котором Даниил Медведев уступил Ришару Гаске.

«Медведеву надо врабатываться. Пока Даня только после травмы, первый матч - тяжело так сразу. Гаске очень цепкий игрок, с ним сложно всем», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, встреча завершилась победой Гаске со счетом 6:2, 7:6 (7:5). Этот матч стал для россиянина первым после перенесенной операции по удалению грыжи.

«Ролна Гаррос» пройдет с 22 мая по 6 июня. Российские теннисисты допущены до участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.