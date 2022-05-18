26-летняя россиянка Макарова уступила Доден во втором круге турнира в Страсбуре

Российская теннисистка тезка олимпийской чемпионки Екатерина Макарова во встрече второго круга турнира в Страсбуре проиграла француженке Осеан Доден со счетом 2:6, 1:6.

Россиянка, занимающая 348-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и не реализовала ни один из четырех брейкпоинтов.

На счету ее соперницы по 5 эйсов, двойных ошибок и брейков при семи возможностях взять гейм на подаче Макаровой.

Доден вышла в четвертьфинал, где встретится с победительницей матча Виктория Голубич (Швейцария) – Фиона Ферро (Франция).