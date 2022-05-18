Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Лионе, проиграв Молчану

Российский теннисист Карен Хачанов во встрече второго круга турнира в Лионе проиграл словаку Алексу Молчану со счетом 2:6, 6:7 (4:7).

Хачанов за матч шесть раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал один брейкпоинт из четырех.

На счету его соперника пять эйсов, две двойные ошибки и три брейка при пяти возможностях взять гейм на подаче россиянина.

Молчан вышел в четвертьфинал, где сыграет с аргентинцем Федерико Корией, победившим испанского теннисиста Пабло Корреньо-Бусту (7:5, 6:3).