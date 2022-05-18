Потапова проиграла Куликовой и не смогла выйти в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Потапова в полуфинале квалификации «Ролан Гаррос» проиграла представительнице Финляндии Анастасии Куликовой.

Встреча продолжалась два часа 36 минут и завершилась со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу финки, которая шесть раз подавала навылет, совершила десять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16. На счету россиянки один эйс, пять двойных ошибок и пять реализованных брейков из 16.

В финале соревнований Куликова встретится с бельгийкой Исалин Бонавантюр.