Панова вместе с Никулеску стали в паре финалистами турнире в Рабате

Российская теннисистка Александра Панова и румынка Моника Никулеску в полуфинале турнира в Рабарте в парном разряде победили бразильско-британский дуэт Ингрид Гамарру Мартинс и Эмили Уэбли-Смит со счетом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 5 минут.

По его ходу Панова вместе со своей напарницей ни разу не подали на вылет, но не допустили ни одной двойной ошибки и взяли шесть геймов на подаче соперниц, имея девять возможностей.

На счету Гамарры Мартинс и Уэбли-Смит один эйс, три двойных ошибки и один брейкпоинт, который бразильянка и британка реализовали.

В финале Панова и Никулеску могут встретиться с другой россиянкой Екатериной Яшиной, играющей в паре с мексиканской теннисисткой Марселой Сакарьяс. Они в своем полуфинале попробуют пройти японский дуэт Эри Ходзуми и Макото Ниномия.