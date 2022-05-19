Медведев сыграет с представителем Аргентины Баньисом в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 19 мая, прошла жеребьевка Открытого чемпионата Франции 2022 года в мужском одиночном разряде.
Отметим, что по итогам мероприятия стали известны соперники двух российских теннисистов, а именно Даниила Медведева и Андрея Рублева.
Добавим, что вторая ракетка мира сыграет на старте соревнований против Факундо Баньиса из Аргентины, а Рублев, занимающий седьмое место в рейтинге ATP, встретится с представителем Южной Кореи Квон Сонву.
Напомним, что «Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.
источник: «Советский спорт»