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Медведев сыграет с представителем Аргентины Баньисом в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Турнир состоится с 22 мая по 5 июня.
19 мая 2022 20:46
автор: Владислав Корегин

Сегодня, 19 мая, прошла жеребьевка Открытого чемпионата Франции 2022 года в мужском одиночном разряде.

Отметим, что по итогам мероприятия стали известны соперники двух российских теннисистов, а именно Даниила Медведева и Андрея Рублева.

Добавим, что вторая ракетка мира сыграет на старте соревнований против Факундо Баньиса из Аргентины, а Рублев, занимающий седьмое место в рейтинге ATP, встретится с представителем Южной Кореи Квон Сонву.

Напомним, что «Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

источник: «Советский спорт»
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