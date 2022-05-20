Жюстин Энен выступила против отстранения россиян от Уимблдона

Бывшая первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен отреагировала на решение об отстранении российских и белорусских игроков от Уимблдона.

Ранее такую меру применили Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса.

«Я против решения Уимблдона. Это деликатная ситуация. Я пытаюсь поставить себя на место российских и украинских игроков. Политику и спорт смешивать нельзя», - приводит слова Энен Sudinfo.be.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.