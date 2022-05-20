В Госдуме РФ считают, что высказывание Энен может помочь российским спортсменам

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова отреагировала на высказывание бывшей первой ракетки мира Жюстины Энен против отстранения российских и белорусских теннисистов от участия в «Уимблдоне».

Ранее такую меру применили Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса.

«Много теннисистов высказываются в пользу наших спортсменов. Умение уйти от национальности и видеть только личность, хорошего спортсмена - вот это присутствует в теннисе. Они хотят и должны играть с лучшими из лучших. Не думаю, что дело дойдет до бойкота», - приводит слова Журовой «СЭ».

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.