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Анна Дмитриева: Очень приятно, что хорошие игроки выступают в защиту наших теннисистов

Ранее теннисистка выступила против отстранения россиян.
20 мая 2022 11:38

Чемпионка СССР Анна Дмитриева отреагировала на высказывание бывшей первой ракетки мира Жюстины Энен против отстранения российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне.

Ранее такую меру применили Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса.

«Очень приятно, что именно хорошие игроки, которые понимают эту ценность каждого выступление, выступают в защиту наших теннисистов. Мы уже знаем, что так выступали Джокович, Надаль, Маррей, Зверев, Циципас», - приводит слова Дмитриевой «СЭ».

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.

источник: «Спорт-Экспресс»
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