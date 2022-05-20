Российские теннисисты Котов и Кузнецов пробились в основную сетку «Ролан Гаррос»

Для российских теннисистов завершилась квалификация «Ролан Гаррос».

В финале отборочного турнира Павел Котов за чуть более чем полтора часа справился с аргентинским теннисистом Педро Качиной, которого победил со счетом 6:3, 6:2.

Экс-первая ракетка России Андрей Кузнецов в своем матче за 2 часа 12 минут обыграл еще одного представителя Аргентины Марко Трунгельити со счетом 6:4, 4:6, 6:2.

Напомним, ранее в основную сетку Открытого чемпионата Франции пробилась россиянка Оксана Селехметьева.