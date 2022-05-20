АТР объявила о лишении Уимблдона рейтинговых очков

АТР объявилa о том, что на Уимблдоне не будут в этом году разыгрываться рейтинговые очки из-за недопуска российских и белорусских теннисистов.

«Возможность для игроков любой национальности участвовать в турнирах без дискриминации на основе заслуг имеет основополагающее значение для нашего Тура. Решение Уимблдона запретить российским и белорусским игрокам соревноваться в Великобритании этим летом подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP. Это также противоречит нашему соглашению о рейтингах. В отсутствие изменения обстоятельств мы с большим сожалением и нежеланием не видим другого выхода, кроме как убрать рейтинговые очки ATP с Уимблдона на 2022 год», - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой АТР.

Остальные британские турниры сохранят рейтинговый статус, так как у россиян и белорусов есть возможность набрать очки в других странах

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля.