WTA лишила Уимблдон рейтинговых очков и оштрафовала британские турниры

WTA объявила о том, что лишила Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска российских и белорусских теннисистов.

Ранее аналогичное решение в отношение британского турнира «Большого шлема» приняли в АТР.

«Почти 50 лет назад WTA была основана на фундаментальном принципе, что все игроки имеют равные возможности соревноваться без дискриминации на основе заслуг. WTA считает, что отдельные спортсмены, участвующие в личных видах спорта, не должны подвергаться наказанию или препятствовать участию в соревнованиях исключительно из-за их национальности или решений, принятых правительствами их стран», - говорится в заявлении WTA.

Другие британские турниры сохранили рейтинговый статус, так как у россиян и белорусов есть возможность набирать очки в других странах, но были оштрафованы и получили испытательный срок.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля.