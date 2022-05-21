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ITF вслед за ATP и WTA не будет присуждать игрокам рейтинговые очки за Уимблдон-2022

Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.
21 мая 2022 10:59

Международная федерация тенниса (ITF) вслед за ATP и WTA также приняла решение не присуждать игрокам рейтинговые очки за выступление на Уимблдоне. Решение касается участников юниорского турнира и инвалидов на колясках. Таким образом организации отреагировали на отстранение российских и белорусских игроков.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.

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