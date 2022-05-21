Ольховский назвал великолепным решение ATP и WTA не присваивать очки за Уимблдон

Бывший теннисист Андрей Ольховский отрегарирол на решение ATP и WTA лишить Уимблдон-2022 рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских игроков.

«Они сказали, что сделали это потому, что не должно быть дискриминации. Они сказали, что есть определенные правила, и они им следуют. На мой взгляд, великолепное решение!», - приводит слова Ольховского «Чемпионат».

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.