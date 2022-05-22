Шестая ракетка мира Жабер завершила выступление на «Ролан Гаррос» в первом круге

Онс Жабер из Туниса не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции.

Шестая ракетка мира проиграла представительнице Польши Магде Линетт на старте турнира со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 5:7.

Жабер совершила десять эйсов, допустила две двойные ошибки, а также реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Линетт — одна подача навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейка из шести.

За выход в третий круг теннисистка из Польши поборется с победительницей матча между итальянкой Мартиной Тревизан и британкой Хэрриет Дарт.