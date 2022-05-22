Кузнецов проиграл Шварцману в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Кузнецов в матче первого круга «Ролан Гаррос» проиграл аргентинцу Диего Шварцману со счетом 3:6, 6:1, 4:6, 2:6.

По ходу встречи Кузнецов пять раз подал навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовал шесть брейкпоинтов из 13.

На счету его соперника один эйс, семь двойных ошибок и восемь брейков при десяти возможностях взять гейм на подаче россиянина.

Следующим соперником Шварцмана на Открытом чемпионате Франции будет испанский теннисист Хауме Муньяр, который в своем матче победил немца Даниэля Альтмайера (6:1, 6:3, 4:6, 6:3).