Котов проиграл Ван де Зандсхулпу в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Павел Котов в матче первого круга Открытого чемпионата Франции уступил представителю Нидерландов Ботику Ван де Зандсхульпу.
Встреча продолжалась два часа 35 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:2 в пользу 26-го сеянного.
Котов совершил две двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.
На счету его соперника десять эйсов, три двойные ошибки и семь реализованных брейков из 15 попыток.
В следующей стадии турнира представитель Нидерландов сыграет с победителем пары Фабио Фоньини (Италия) - Алексей Попырин (Австралия).
источник: «Советский спорт»