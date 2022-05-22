Котов проиграл Ван де Зандсхулпу в первом круге «Ролан Гаррос»

«Эфес» и Мицич — снова лучшие в Европе. А было бы так, если бы не санкции против ЦСКА?

В Белграде завершился «Финал четырех» баскетбольной Евролиги. Сильнейшим клубом континента второй год подряд стал турецкий «Эфес», вырвавший победу в финальном матче у мадридского «Реала» - 58:57.