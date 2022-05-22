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Тим назвал решение лишить Уимблдон рейтинговых очков тяжелым для игроков

Английский турнир «Большого шлема» был наказан за дискриминацию в отношении россиян и белорусов.
22 мая 2022 17:10
автор: Максим Скороходов

Австрийский теннисист Доминик Тим после поражения в первом круге от боливийца Уго Дельена (3:6, 2:6,4:6) высказался о решении АТР лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения российских и белорусских спортсменов.

«Это тяжёлое решение для некоторых игроков, таких как Джокович, Берреттини или Фучович. Давайте учитывать общую картину мира. То, что происходит в теннисе, не так важно», - приводит слова Тима «Чемпионат».

Остальные британские турниры сохранят рейтинговый статус, так как у россиян и белорусов есть возможность набрать очки в других странах.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля.

источник: Чемпионат.com
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